Per il ciclo di incontri “DALLA PARTE DELL’UMANO. Protagonisti delle neuroscienze, della filosofia e della psichiatria”, questa sera, 27 novembre alle 21 al Centro Culturale di Milano Miguel Benasayag – neurologo, biologo e psicoanalista franco-argentino – guiderà una riflessione su “Esistere nell’era tecnologica. Singolarità, umano, artificiale”.

Oggi, molte utopie – politiche, tecnologiche, ecologiste – pur differenti nel colore hanno un punto in comune: una crescente svalutazione dell’umano, quasi un suo sottile disprezzo.

Si sogna un mondo dove gli errori e le imperfezioni dell’uomo vengano cancellati da un’organizzazione tecnologica, economica e sociale più efficiente.

Idee che abitano la nostra cultura da decenni sembrano giunte a un bivio: l’essere umano, visto come una “macchina” vivente, può essere sostituito, messo fra parentesi, persino osteggiato in nome del progresso e di un ordine che bandisca differenze e conflitti.

Ciò che un tempo apparteneva allo sforzo umano, oggi pare possa realizzarsi con maggiore efficienza e velocità grazie alle nuove tecnologie.

Nel linguaggio del potere, gli individui valgono finché producono o consumano, tanto che la violenza delle guerre rende la morte di decine di migliaia di uomini, donne e bambini un evento ritenuto inevitabile, al quale occorre rassegnarsi e addirittura abituarsi.

Ma allora, che ne è dell’irriducibile nucleo dell’essere vivente?

Nelle scienze, nella pratica medica e psichiatrica, in filosofia e in letteratura, questa domanda emerge con forza sempre maggiore.

Che cosa possiamo ancora chiamare “umano”?

Che cosa lo custodisce, lo distingue, lo fa resistere?

E che cosa permette all’umano di fiorire, di espandersi senza perdere sé stesso?

Che cosa educa davvero all’umanità?

Infine, perché questa via, fragile e complessa, è migliore – anche socialmente, civilmente, economicamente – delle scorciatoie che promettono perfezione?

Sono tutte domande che non chiedono risposte rapide, ma uno sguardo capace di restare. Ed è a questo sguardo che l’incontro invita.

articoli di cultura su Dietro la Notizia