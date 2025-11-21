Mobilità, in primavera i lavori ciclabile della Ghisolfa

Entro la fine dell’anno terminerà la fase progettuale e per la prossima primavera è previsto l’avvio dei lavori, che dureranno circa un anno, per la realizzazione della ciclabile della Ghisolfa, che percorre viale Monte Ceneri e fa parte dell’itinerario più ampio che collega piazzale Stuparich con piazzale Maciachini.

“Siamo vicini ad un obiettivo che aspettiamo da tempo – spiegano gli assessori Arianna Censi (Mobilità) e Marco Granelli (Opere pubbliche) – e che ha richiesto più tempo e impegno del previsto. Nonostante le difficoltà, però, non abbiamo mai smesso di crederci e non ci siamo arresi. In questo siamo stati supportati e spronati dalle presidenti dei Municipi 8 e 9, Giulia Pelucchi e Anita Pirovano, che sono state sempre presenti in tutto questo lungo percorso, evidenziando l’importanza dell’intervento, e ci hanno affiancato nel rapporto e nella condivisione del progetto con i cittadini, le cittadine e i comitati. Ringraziamo anche i tecnici che di fronte a ogni problema si sono impegnati ancora di più per trovare le soluzioni”.

La complessità riscontrata nella progettazione deriva dalla necessità di provvedere alla rimozione e al rifacimento dei pali di trazione della linea filoviaria per consentire ai filobus di percorrere la strada più a sinistra, lasciando lo spazio per una pista ciclabile protetta da cordoli. Una procedura più lunga che ha richiesto un grande lavoro di confronto tra uffici tecnici comunali e Atm per le verifiche necessarie. D’altra parte, proprio la presenza dei filobus, oltre ai flussi rilevanti di traffico e alle modifiche del Codice della strada, non ha consentito di realizzare un intervento più leggero e meno impattante, come una corsia ciclabile, e ha reso necessario optare per un’opera che proteggesse maggiormente i ciclisti.

La nuova pista ciclabile, con una larghezza media di 1,5 metri, è protetta da cordoli lungo il tragitto escluse le intersezioni. È prevista anche la chiusura alle auto dell’uscita in via Delfico, che sarà trasformata in un percorso ciclopedonale.

All’incrocio con via Mac Mahon, provenendo da piazzale Lugano verso Stuparich, è stata prevista la realizzazione di una linea avanzata per lo stop delle biciclette che supera la linea di arresto delle auto.

Nel frattempo, per limitare la velocità e indicare agli automobilisti di prestare maggiore attenzione alla presenza dei ciclisti era stata realizzata una nuova segnaletica orizzontale con rallentatori ottici e posato un cartello che segnalava la possibile presenza di bici lungo il percorso.

