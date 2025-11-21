FUJIFILM instax™ “For When It Clicks”

FUJIFILM instax™, brand leader mondiale nella fotografia istantanea, presenta la nuova campagna globale “For When It Clicks” (quando scatta, scatta), realizzata dall’agenzia creativa McCann New York. Il nuovo messaggio si sviluppa in continuità con il concept di brand “don’t just take, give™”, lanciato nel 2019, ed è un invito a creare relazioni più autentiche e significative in un mondo sempre più rapido e digitale.

“instax™ è da sempre molto più di una semplice fotografia”, afferma Karina Thomsen, EU Head of Consumer Marketing, FUJIFILM. “È un gesto di condivisione, di presenza, di attenzione verso gli altri. Con questa campagna vogliamo ricordare che i momenti più importanti non sono quelli che scorrono sullo schermo, ma quelli che viviamo e condividiamo nella realtà.”

Oltre 100 milioni di prodotti instax™ sono stati venduti nel mondo, confermando la leadership del marchio in Giappone, Stati Uniti, Europa, Cina e molti altri Paesi. La nuova campagna, attiva in più di 100 mercati globali, comprende video, affissioni, attività digital e social, iniziative retail e progetti esperienziali.

Il video di brand “for when it clicks”, diretto dal regista pluripremiato Jaron Albertin, cattura l’autenticità e l’intimità spontanea delle relazioni: dalle uscite improvvisate ai viaggi on the road, passando per quei piccoli istanti di complicità che diventano subito fonte di nostalgia.

“Ciò che amo di instax™ è la sua immediatezza” commenta Jaron Albertin, regista presso Smuggler. “Scatti senza pensarci troppo e quello che ottieni è una piccola verità imperfetta. È fisica, è istantanea, ti chiede di esserci davvero. Questo stesso istinto ha ispirato il progetto: raccontare l’amicizia per quello che è, disordinata, spontanea e viva.”

Il concept riflette una verità riconosciuta dalla Generazione Z: se i social network catturano l’attenzione, instax™ crea invece una connessione reale, tangibile.

“Questo progetto si fonda sul consolidato concept “don’t just take, give.™” e lo evolve per una maggiore aderenza alla società d’oggi” dichiara Britt Nolan, Chief Creative Officer di McCann Worldgroup North America. “È un esempio di Truth Well Told: un’idea semplice e autentica che mostra come instax™ aiuti la Generazione Z a costruire le connessioni che cerca.”

In un’epoca in cui la Generazione Z ricerca autenticità e presenza, la gamma instax™ risponde con un’offerta sempre più ampia e versatile: dalle nuove fotocamere istantanee instax WIDE Evo™, instax mini 41™ e instax mini LiPlay+™, alle stampanti fotografiche per smartphone della serie instax™ Link, fino all’intera linea di pellicole analogiche mini, SQUARE e WIDE.

Con instax™ non si tratta solo di una fotografia, ma della testimonianza di un legame creato: perché quando scatta, scatta.

Il video di brand instax™ “for when it clicks” | quando scatta, scatta, è visionabile su: https://www.youtube.com/watch?v=m5-iDTViJac

