Al via i lavori di ristrutturazione caserma dei carabinieri

Partiti i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, un intervento importante che dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Dopo la fase preparatoria svolta a luglio, si entra ora nel vivo con l’allestimento del cantiere e dei nuovi uffici che ospiteranno i militari durante l’esecuzione delle opere.

Il progetto riguarda il lotto A della caserma e prevede interventi mirati al miglioramento sismico. Un’opera complessa che renderà l’edificio più sicuro e resistente, in linea con gli standard moderni.

Il Sindaco Roberto Di Stefano ha sottolineato: “Investire sulla caserma dei Carabinieri significa investire sulla sicurezza della città. È un modo concreto per sostenere il lavoro prezioso delle forze dell’ordine e garantire ai cittadini strutture moderne, efficienti e sicure. Sesto continua a dimostrare che la sicurezza è una priorità assoluta”

I lavori prevedono

– rifacimento completo dell’impianto elettrico del lotto A, dal quadro generale a tutti i corpi illuminanti;

– sostituzione di tutti i serramenti con infissi in PVC a vetro termico e di sicurezza;

– installazione di nuove porte rei e interne;

– adeguamento degli impianti in chiave di efficienza energetica

In questo modo, il lotto A sarà completamente aggiornato dal punto di vista statico, sismico, energetico e impiantistico

