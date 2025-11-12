Teatro Arcimboldi: “Vedova Allegra” il 17 novembre 2025

La regina delle operette di Franz Lehar, nell’allestimento di Teatro Musica Novecento arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano il prossimo 17 novembre.

Lo spettacolo, firmato dal regista Alessandro Brachetti, interprete anche del ruolo di Niegus, deux ex machina della vicenda di Hanna Glavari, la ricca ereditiera che torna alla Corte dell’Ambasciata di Pontevedro alla ricerca di un nuovo marito identificato nel Conte Danilo

Dopo tanti colpi di scena con i tantissimi protagonisti, con feste da Chez Maxim’s a Parigi, finalmente si assiste al felice matrimonio tra Hanna e Danilo.

La Vedova Allegra è da sempre il primo e più importante titolo della storia dell’operetta.

La prima mondiale ebbe luogo a Vienna nel 1905 e portò Franz Lehàr alla fama mondiale.

Questo titolo ha attraversato tutto un secolo di cambiamenti profondi, eppure il suo successo non si è mai appannato e si rinnova nel terzo millennio.

Basti pensare che quest’operetta è a tutt’oggi uno dei titoli più rappresentati nelle Stagioni Teatrali di tutto il mondo.

