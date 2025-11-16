Emma con “Brutta Storia” conquista il primo posto della classifica generale EarOne Airplay Radio e della classifica EarOne Airplay Tv della settimana.

Il singolo, prodotto da Juli e già accolto con entusiasmo da pubblico e critica, è un brano che arriva in modo immeditato, grazie alla sua carica emotiva, all’interpretazione intensa di Emma e ad una produzione che unisce energia e autenticità.

Non solo nuova musica, ma anche nuovi live! Emma ha infatti annunciato il suo ritorno alla dimensione live con due concerti-evento a Roma e Milano, che segnano una nuova tappa importante della sua carriera:

2 LUGLIO all’Ippodromo delle Capannelle di ROMA (Rock in Roma)

9 SETTEMBRE all’Ippodromo Snai San Siro di MILANO (Milano Summer Festival)

Con questi appuntamenti speciali, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio. Un’occasione unica per vivere l’intensità di Emma in una veste inedita.

Biglietti disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Per info: https://www.ticketone.it/artist/emma/?affiliate=IGA

