Una serata di musica e speranza, dove cultura, diritti e pace si incontrano.

Venerdì 29 novembre 2025, alle ore 20.30, il Teatro LaBolla di Bollate ospita “Give Peace a Chance”, un grande concerto per la pace organizzato in collaborazione con il Comune di Bollate.

Sul palco si esibiranno tre cori uniti da un messaggio universale di solidarietà e dialogo: The Good News Female Gospel Choir; Checcoro; Roma Rainbow Choir.

Tre realtà corali che, attraverso la potenza della musica, vogliono lanciare un messaggio di speranza contro tutte le guerre e le violenze che ancora oggi colpiscono persone e popoli in ogni parte del mondo.

La serata sarà presentata da La Wanda Gastrica, artista e performer, che accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di voci, emozioni e riflessioni. Il concerto vuole essere anche un’occasione per ricordare che la pace si costruisce insieme, nota dopo nota, attraverso gesti di rispetto e condivisione.

«Sarà una serata speciale – commenta l’Assessora alla Cultura e Pace, Lucia Albrizio – dove cultura, diritti e pace si incontreranno. Una cultura che va oltre lo spettacolo e diventa costruzione di senso, aiutandoci a riflettere su chi siamo, chi vogliamo essere e come desideriamo vivere insieme. Parleremo di diritti e pari opportunità, perché ogni persona ha diritto di partecipare alla vita della comunità, indipendentemente da orientamento sessuale, identità di genere, origine, etnia o religione. E canteremo per la Pace, con il cuore rivolto a chi soffre a causa di guerre e ingiustizie nel mondo. La musica è un linguaggio universale: non ha bisogno di traduzione, parla al cuore e unisce. Con Give Peace a Chance vogliamo far risuonare nel nostro teatro un grido di gioia, fiducia e riconoscenza reciproca, un invito collettivo alla speranza».

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia