Si è svolta lo scorso 12 maggio alla scuola primaria Montessori l’iniziativa “Pranzo dei Genitori”, che ogni anno coinvolge i rappresentanti di classe in un momento diretto di conoscenza e verifica del servizio di refezione scolastica.

All’incontro hanno partecipato 14 genitori, invitati a consumare il pasto nel refettorio della scuola. L’iniziativa rientra tra le attività condivise e programmate con le Commissioni Mensa, con l’obiettivo di far conoscere più da vicino modalità del servizio, qualità delle preparazioni e prodotti utilizzati durante la refezione scolastica.

Al termine del pranzo, i partecipanti hanno compilato un questionario anonimo di valutazione, dal quale emerge un quadro complessivamente positivo. Tutti i genitori coinvolti hanno giudicato utile l’iniziativa e tutti hanno espresso la volontà che venga ripetuta anche nei prossimi anni.

Dati favorevoli emergono anche per la qualità complessiva del servizio: la frutta è stata valutata positivamente dal 100% dei partecipanti, il pane ha ottenuto giudizi gradevoli o accettabili in tutte le risposte, mentre le porzioni sono state ritenute sempre adeguate, tra “sufficienti” e “abbondanti”.

Anche rispetto alle portate il giudizio è nel complesso buono, con anche alcune osservazioni migliorative. I suggerimenti raccolti rappresentano un contributo utile per proseguire nel monitoraggio e nel miglioramento continuo del servizio.

L’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane con altri due appuntamenti già programmati:

19 maggio alla scuola primaria Rosmini

alla 26 maggio alla scuola primaria Marco Polo Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia