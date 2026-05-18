Taglio del nastro per l’11a edizione di “Sport in famiglia”

Si è aperta ufficialmente sabato mattina l’11ª edizione di “Sport in Famiglia”, con il taglio del nastro inaugurale che ha sancito l’avvio della manifestazione presso il Parco Centrale del Lago dell’EUR. L’evento, tra i principali appuntamenti sportivi gratuiti della Capitale, realizzato con il supporto di EUR SpA, conferma anche quest’anno un grandissimo afflusso di pubblico e una partecipazione straordinaria delle scuole, che ha animato in maniera continua l’intera area per entrambe le giornate.

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive sia nazionali che regionali, con il momento simbolico del taglio del nastro effettuato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, dal Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e dall’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. Claudio Carserà.

Insieme a loro, oltre a Fabio Bertolacci, organizzatore della manifestazione, erano presenti le seguenti autorità: Luciano Ciocchetti – Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Luciano Crea – Presidente della Commissione Sport del Consiglio Regionale del Lazio (su delega del Presidente Francesco Rocca), Alessandro Cochi – Presidente CONI Comitato Regionale Lazio, Augusto Gregori Vice presidente del Municipio IX Roma Capitale– Juri Morico – Presidente OPES Italia (Ente di Promozione Sportiva), Edy Palazzi – Vicepresidente della Commissione Sport del Consiglio Regionale del Lazio, Giorgio Viscione – Presidente della Federazione Italiana Motonautica, Antonello Aurigemma – Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Massimiliano Maselli – Assessore regionale ai Servizi Sociali della Regione Lazio , Francesca Barbato – Consigliera del Comune di Roma Capitale.

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