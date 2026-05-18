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Continuano i successi della Rhythmic’s Team di Arese

Davide Falco
By Davide Falco
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La società di ginnastica ritmica Rhythmic’s Team di Arese si è resa protagonista nelle scorse settimane di un intenso e brillante percorso nelle gare regionali del circuito CSI, confermandosi una realtà solida e competitiva sul territorio.

I risultati ottenuti testimoniano l’ottimo lavoro svolto in palestra: 26 medaglie d’oro, 22 d’argento e 12 di bronzo, per un totale di 60 podi. Numeri significativi, che acquistano ancora più valore considerando l’ampia partecipazione: ben 84 atleti della società sono scesi in pedana, dimostrando impegno e determinazione in ogni esercizio.

Particolarmente rilevante è il traguardo delle qualificazioni: 73 ginnaste hanno conquistato l’accesso alle gare nazionali di Lignano Sabbiadoro, un risultato che premia non solo il talento, ma anche la costanza e la dedizione dimostrate durante tutta la stagione.

Al di là dei piazzamenti, ciò che emerge con forza è lo spirito che anima il gruppo: passione, sacrificio e voglia di migliorarsi. Ogni esibizione è stata il frutto di ore di allenamento, di impegno quotidiano e di una crescita sportiva e personale che va oltre il risultato finale.

Questi i nomi degli atleti:  Giada A, Giulia A, Gemma, Linda, Arianna A, Matilde B, Valeria, Beatrice B, Nori, Emma B, Greta, Asia, Giada C, Federica, Margherita C, Eleonora C, Anita, Elisa, Eleonora D, Ana, Desiree D, Aurora E, Desiree F, Camilla F, Giada F, Alice F, Elisa G, Mia, Susanna, Victoria, Ginevra, Martina H, Emma L, Caterina L, Cecilia L, Giulia L, Arianna M, Bianca M, Ginevra M, Giulia M, Beatrice M, Aurora M, Sofia M, Anna M, Sara, Carolina M, Valentina M, Malaika, Giorgia N, Carlotta, Margherita O, Clelia, Eleonora P, Alice P, Bianca P, Gloria, Lisa, Anna P, Caterina P, Martina P, Giorgia R, Rebecca, Clarissa, Emma R, Valentina R, Gabriele, Elena S, Elena S, Martina S, Lucrezia S, Alice S, Sofia, S, Carolina Hope, Gaia, Elisa, Emily, Ludovica, Cecilia V, Livia, Giulia V, Alessandra Sofia, Viola, Sofia Z.

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