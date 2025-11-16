11.7 C
Milano
domenica, Novembre 16, 2025
HomeSALUTE
SALUTE

Asst Rhodense: quale futuro per la cura della demenza?

Davide Falco
By Davide Falco
0
59
Alzheimer
Alzheimer

La malattia di Alzheimer rappresenta la forma più comune di demenza, una condizione neurodegenerativa progressiva che compromette memoria, linguaggio, orientamento e capacità di svolgere le attività quotidiane. In Italia, si stima che oltre un milione di persone convivano con una forma di demenza, con un impatto crescente sulla qualità della vita dei pazienti, delle famiglie e sull’intero sistema sanitario.

In questo scenario, la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico integrata diventano elementi fondamentali per affrontare la sfida della demenza. Il Medico di Medicina Generale (MMG), in sinergia con i Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) e i servizi territoriali, riveste un ruolo cruciale nel riconoscere precocemente i segnali di declino cognitivo, orientare i pazienti nel percorso diagnostico e garantire continuità assistenziale.

Durante il convegno organizzato dall’ASST Rhodense lo scorso 8 novembre, nella sala Capacchione dell’ospedale di Rho, è stata fatta una panoramica aggiornata e multidisciplinare sui fattori di rischio, sulle nuove terapie farmacologiche e sulle strategie di prevenzione, oltre ad illustrare il nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale regionale (PDTAR) per le demenze, evidenziando il ruolo centrale del medico di medicina generale nella presa in carico del paziente.

Un’occasione per favorire il confronto interdisciplinare attraverso la presentazione di casi clinici e una tavola rotonda tra i diversi attori coinvolti nella cura della demenza.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia

 

 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Nino Frassica al Teatro EuropAuditorium
Articolo successivo
Emma: “Brutta Storia”, è il brano più trasmesso in radio della settimana
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy