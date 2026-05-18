Euroclub venerdì 22 il nuovo album “Euroclub II”

Dopo aver pubblicato i singoli “LIKE THAT” e “WE GOT THE GROOVE”, preceduto dal loro disco d’esordio che ha debuttato in alcune delle più importanti playlist internazionali di musica elettronica come “mint”, “Altar JP”, “Ultra Gaming” e “Singled Out”, EUROCLUB torna con il nuovo album “EUROCLUB II”, disponibile da venerdì 22 maggio.

Fondato nel 2024 e formato da MILES, Greg Willen, Lenny Delicious, msft, Automhate, Domm e runo, EUROCLUB nasce con l’obiettivo di unire musica elettronica, moda ed eventi non convenzionali in un’unica piattaforma creativa. Il progetto si distingue per un approccio collaborativo e sperimentale, in cui ogni membro contribuisce con la propria identità artistica.

Dalla sua nascita, il collettivo ha attirato l’attenzione del pubblico con i singoli “DESIDERIO”, “PUMP THE STEREO”, “MOVE ME” e con l’album “EUROCLUB”, uscito a novembre 2025, ottenendo il supporto di artisti internazionali come Fred again.., Skin On Skin e Porter Robinson.

Recentemente il collettivo ha remixato il nuovo brano di bbyclose — una delle voci emergenti più riconoscibili dell’elettronica UK pop/dance degli ultimi anni, nonché candidata ai BRITs 2025 — “dream about u”, uscito il 17 aprile 2026 per Intercord Records. Il risultato è un incontro naturale tra il timbro dreamy e sospeso di bbyclose e l’inconfondibile essenza eurodance di EUROCLUB: un brano euforico, pensato per la pista, capace di evocare una sottile e coinvolgente nostalgia romantica.

“EUROCLUB II” è il secondo capitolo del gruppo, che ne amplia ulteriormente l’identità sonora. Il disco unisce l’immediatezza del pop da boy band all’energia della dance europea anni ‘90/2000, esplorando diverse sfumature della musica elettronica contemporanea ma pur mantenendo un forte legame con la dimensione club. I diversi stili degli artisti danno vita a un suono compatto e riconoscibile e a un’evoluzione che consolida il percorso del collettivo nella scena elettronica europea. Un mix contagioso di nostalgia club, pop contemporaneo e pura voglia di ballare.

EUROCLUB

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