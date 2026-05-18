Stella Polare compie 28 anni: pranzo con il Sindaco e spettacolo teatrale

Il Centro Anziani Stella Polare di via Buon Gesù compie 28 anni e celebra in modi diversi la sua lunga storia. Ieri, 13 maggio, ha accolto il Sindaco Andrea Orlandi, il vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessore alle Politiche sociali Paolo Bianchi, l’assessore Emiliana Brognoli e il dirigente Francesco Reina al pranzo festoso, in un salone arricchito dagli addobbi realizzati dagli stessi anziani con tanti fiori di carta e il numero 28 riprodotto in modi originali.

Mercoledì 20 maggio alle ore 15.00, all’Auditorium Padre Reina di via Meda 20, gli anziani del centro presenteranno uno spettacolo amatoriale dal titolo ”Un amico in più”, liberamente tratto dal musical ”Aggiungi un posto a tavola”.

Durante la messa in scena saranno coinvolti i diversi laboratori del centro, gestito dagli operatori di Anteas: quello artistico e creativo è stato impegnato nella realizzazione di scenografie e costumi; quello di canto e teatro ha organizzato coro e attori dello spettacolo; quello di ballo di gruppo accompagnerà il musical con balli studiati e personalizzati. L’ingresso sarà aperto a tutti con accesso gratuito a partire dalle ore 14.30.

Al termine dell’evento, nell’atrio dell’Auditorium verrà offerto un rinfresco. Sarà un’occasione speciale per celebrare l’accoglienza, la condivisione e la bellezza dello stare insieme.

Così si è rivolto agli anziani l’assessore Paolo Bianchi: “Qui si resta creativi, si imparano nuove attività, ci si dà da fare per gli altri, come ha fatto chi ha servito ai tavoli. Buon compleanno a Stella Polare, nella certezza che saprà sempre rinnovarsi e guardare avanti, forte di chi, a oltre 90 anni, ancora ha voglia di ballare, di cantare e di ricordare la propria storia agli altri”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha aggiunto: “Ventotto anni sono un traguardo importante, qui frequentate molte attività ed è davvero bello vedere come state insieme divertendovi. So che investite il vostro tempo in diversi laboratori e intanto chiacchierate, ricordando i vecchi tempi e commentando quanto accade in città. Vi ringrazio per l’invito, che accetto sempre con piacere, perché offre l’occasione di incontrarvi e riscoprire quanto siate preziosi per l’intera comunità”.

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