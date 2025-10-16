15.2 C
Milano
giovedì, Ottobre 16, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Tyler The Creator in Italia con un’unica data per martedì 25 agosto 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
59
Tylerthecreator_26_IG_post-
Tylerthecreator_26_IG_post-

Tyler, The Creator – artista poliedrico, produttore, designer e innovatore che ha ridefinito la musica degli ultimi quindici anni – torna in Italia con un’unica e imperdibile data: appuntamento per martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, una data prodotta da Vivo Concerti.

I biglietti sono in prevendita esclusiva Vivo Club online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 21 ottobre 2025 alle ore 11.00.

Tyler, The Creator è pronto a portare tutta la sua energia a Milano con un live che si  preannuncia come un evento unico e imperdibile.

Le sue performance dal vivo sono esperienze spettacolari e immersive, in cui musica, estetica e arte visiva si fondono in uno show dal forte impatto emotivo.

È un artista e innovatore capace di reinventarsi costantemente, lasciando un’impronta indelebile nella musica e nella cultura globale.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate (Si)cura in piazza con la Protezione Civile, il 18 ottobre
Articolo successivo
Teatro Arcimboldi: tour di “Voglio Vederti Danzare”, torna a Milano nel Febbraio 2026
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy