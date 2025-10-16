Tyler, The Creator – artista poliedrico, produttore, designer e innovatore che ha ridefinito la musica degli ultimi quindici anni – torna in Italia con un’unica e imperdibile data: appuntamento per martedì 25 agosto 2026 a Fiera Milano Live, una data prodotta da Vivo Concerti.

I biglietti sono in prevendita esclusiva Vivo Club online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 21 ottobre 2025 alle ore 11.00.

Tyler, The Creator è pronto a portare tutta la sua energia a Milano con un live che si preannuncia come un evento unico e imperdibile.

Le sue performance dal vivo sono esperienze spettacolari e immersive, in cui musica, estetica e arte visiva si fondono in uno show dal forte impatto emotivo.

È un artista e innovatore capace di reinventarsi costantemente, lasciando un’impronta indelebile nella musica e nella cultura globale.

