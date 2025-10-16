Dopo il grande successo dello scorso anno al Teatro Dal Verme, il tour di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso Maestro simbolo della musica contemporanea, torna a gran richiesta a Milano il 12 febbraio al Teatro Arcimboldi, con tante sorprese e novità.

Il tour celebrativo, che arriva ad 80 anni dalla nascita e 4 dalla scomparsa del Maestro, vede la direzione artistica di Rossana Raguseo, ed è firmato Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment.

I biglietti sono disponibili su Ticketone (CLICCA QUI PER INFO).

Acclamato dal pubblico, che vive lo spettacolo con grande partecipazione emotiva, e critica, come dimostrano le tante recensioni che sottolineano come la musica, la poesia e la spiritualità, in questo splendido omaggio, si fondano in un’atmosfera solenne, dove i momenti di introspezione vengono alternati a momenti di pura forza e i brani eseguiti con grande rispetto e sensibilità: “’Voglio Vederti Danzare’ non è solo un omaggio musicale, ma è una esperienza totale che ha saputo onorare il maestro in un tributo raffinato e coinvolgente, ripercorrendo tutte le tappe della vita artistica del grande maestro”.

Lo spettacolo accompagna gli spettatori in un percorso attraverso le diverse stagioni artistiche di Franco Battiato, un modo per far rivivere al pubblico la memoria, frequenze e le sequenze che Battiato ha donato alla musica e non solo: dalla svolta eclettica de L’era del cinghiale bianco ai richiami letterari di Prospettiva Nevskij, fino ai riferimenti mistici e spirituali che attraversano capolavori come Centro di gravità permanente e Voglio Vederti Danzare, evocando le figure dei dervishes turners.

Le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni restituiscono con autenticità l’anima più profonda dei capolavori di Battiato, mentre ogni brano prende vita grazie alla perfetta sintonia tra i musicisti della band: Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e cori, Mario Luciani alla batteria, l’Orchestra diretta da Giovanni Cernicchiaro, che insieme a Temporali ha curato gli arrangiamenti. Inoltre, lo spettacolo sarà arricchito da un toccante momento di profonda spiritualità che sarà offerto dalla danza dei dervishes turners, simbolo dell’armonia universale tanto cara alla poetica di Battiato.

