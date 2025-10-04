13.8 C
Teatro Martinitt: “Lui che bacia lei che non bacia lui che bacia lei”

Al TEATRO MARTINITT dal 16 al 19 ottobre sarà in scena la commedia LUI CHE BACIA LEI CHE NON BACIA LUI CHE BACIA LEI, scritta da Massimo Natale ed Ennio Speranza con Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Patrizia Casagrande, Lorenza Giacometti regia di Massimo Natale.

Lisandro e Demetrio sono due fratellastri che da tanti anni, a seguito di un litigio, non si frequentano più.

Un giorno il padre, malato terminale, li vuole riappacificati. In caso contrario sperpererà tutto il suo ingentissimo patrimonio lasciandoli senza nulla.

I due non solo dovranno vivere insieme armoniosamente ma dovranno, per dimostrare di essere veramente riappacificati, svolgere delle prove che gli verranno via via indicate da un notaio appositamente convocato.

Una commedia divertente e ricca di colpi di scena con un finale inaspettato.

Per informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

