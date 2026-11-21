Due giornate dedicate al lavoro, alla formazione e all’orientamento, con occasioni di incontro con imprese e operatori del settore.

Il 18 e 19 novembre 2026, la Città metropolitana di Milano ha partecipato con uno stand a ExpoTraining, a Fiera Milano City.

L’obiettivo era presentare i Portali dell’Orientamento, strumenti digitali pensati per accompagnare studenti, studentesse famiglie e cittadini/e nelle scelte formative e professionali: Orienta Days, Orienta Job & Skill Up e il portale della formazione permanente Città dei mestieri Orienta.

Tre strumenti online che ampliano e integrano Iter, la storica guida all’orientamento scolastico, insieme alle più recenti Iter FP e Iter Adulti, dedicate rispettivamente all’offerta degli istituti professionali e all’istruzione degli adulti.

I tre portali sono alimentati da una rete di circa 160 enti aderenti, che aggiornano periodicamente informazioni e opportunità. Nel corso del quadriennio, Cdm Orienta ha pubblicato circa 2.360 schede relative ai corsi erogati da 76 enti di formazione.

Sulle piattaforme Orienta Days e Job & Skill Up, realizzate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, sono state invece inserite circa 540 schede dedicate a eventi di orientamento scolastico, accademico e di crescita professionale, proposti da 78 soggetti partner.

L’iscrizione e l’utilizzo delle piattaforme sono completamente gratuiti, sia per gli enti aderenti sia per studenti, famiglie, cittadini, docenti e operatori.

La partecipazione a ExpoTraining è stata anche l’occasione per approfondire le novità della scuola secondaria di secondo grado e approfondire le novità introdotte dalla riforma degli istituti tecnici e professionali, i nuovi percorsi di studio, le principali innovazioni normative e le opportunità formative presenti sul territorio.

www.cittametropolitana.mi.it

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