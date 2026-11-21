Sono aperte fino al 31 dicembre le candidature per il Premio CONNESSIONI D’AUTORE, un riconoscimento dal valore di 30.000 euro istituito da SOUNDREEF per sostenere concretamente il percorso professionale di autori e compositori, valorizzando non solo i risultati raggiunti, ma anche la capacità di generare nuove opportunità di confronto e crescita all’interno di un ecosistema dinamico e meritocratico.

La selezione del vincitore combina performance e capacità di creare connessioni: il 70% del punteggio sarà legato all’incremento degli utilizzi complessivi rispetto agli anni precedenti, mentre il 30% terrà conto delle collaborazioni e dei progetti sviluppati all’interno dell’ecosistema Soundreef.

Il Premio Connessioni d’Autore nasce dalla volontà di riconoscere il valore della collaborazione nella crescita professionale degli autori, affiancando ai risultati individuali la capacità di condividere competenze, sviluppare nuove sinergie e contribuire alla realizzazione di progetti creativi. La cerimonia di consegna del Premio si terrà nella settimana del Festival di Sanremo 2027.

Per accedere alla selezione è necessario aver pubblicato almeno un’opera nel periodo di riferimento che abbia conseguito risultati significativi in termini di utilizzo, secondo quanto previsto dal regolamento.

Il premio è riservato esclusivamente agli autori e compositori iscritti a Soundreef.

La candidatura dovrà essere presentata inviando una mail all’indirizzo artistico@soundreef.com entro il 31 dicembre. Il regolamento è disponibile su https://artistico.soundreef.com/regolamento.

Il Premio Connessioni d’Autore si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo della società di collecting, che nel 2027 vedrà l’ingresso di nuovi artisti e importanti repertori all’interno del proprio catalogo.

Tra i nuovi affidamenti figurano la raccolta e gestione dei diritti d’autore dell’Artista, autore e compositore Claudio Baglioni e dei due sesti dei diritti d’autore delle opere di Pino Daniele relativamente alle quote di spettanza degli eredi Fabiola Sciabbarrasi e Francesco Daniele, oltre ai repertori di Don Backy, Amedeo Minghi, Aka7even e Le One.

Il catalogo si arricchisce ulteriormente con gli ingressi delle artiste Sabrina Salerno, Mietta e Silvia Salemi, a cui si affianca l’acquisizione dei diritti d’autore di importanti compositori per la tv, tra cui Attilio Di Giovanni, Max Paiella e Stefano Torossi. In questo contesto di espansione, Ernia e Samuray Jay, che si erano già affidati a Soundreef per la raccolta online, hanno scelto di estendere l’incarico affidando alla società la gestione di tutte le classi di diritto.

www.soundreef.com/

www.instagram.com/soundreef/

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia