30° edizione del MEI: consegna delle Targhe MEI 2025

Dopo il successo dell’anteprima prende il via la 30° edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza per festeggiare i 30 anni del MEI.

Oggi si sono consegnate le Targhe MEI 2025 sul Palco Centrale di Piazza del Popolo con i concerti dal vivo di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri.

Il presentatore della serata sarà Savino Zaba (Radio Rai).

Tra gli altri presentatori degli eventi segnaliamo Alice Liverani (Oaplus), Massimo Dibernardo (Fly Web) e Riccardo De Stefano di (Exit Well).

www.musicletter.it

www.meiweb.it

