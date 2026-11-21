In attesa di festeggiare i 20 anni di carriera il prossimo anno, SIMONA MOLINARI è in tour con “LA DONNA È MOBILE”, uno spettacolo teatral-musicale che rende omaggio alle donne dell’arte, raccontandone il ruolo e il contributo attraverso la letteratura e la musica e celebrando, in un viaggio tra le infinite sfumature dell’universo femminile, il talento, la versatilità, la forza e la libertà espressiva di artiste, interpreti e compositrici, troppo spesso dimenticate o non adeguatamente valorizzate.

Biglietti disponibili: https://simonamolinari.it/tour/

Scritto da Simona Molinari insieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, lo spettacolo trae spunto dalla celebre aria del “Rigoletto” di Giuseppe Verdi e intreccia storie di protagoniste della musica e della letteratura: un affettuoso omaggio a tutte le donne “mobili”, spesso considerate scomode, del passato di cui raramente si raccontano le storie. Artiste che hanno lottato e osato e che, passandosi idealmente il testimone in una staffetta silenziosa e potente, hanno dato voce alle donne di oggi.

Sul palco, accanto alla nota cantautrice, una band tutta al femminile composta da straordinarie musiciste: Sade Mangiaracina (pianoforte, tastiere e backing vocals), Chiara Lucchini (sax alto e soprano, flauto e backing vocals), Elisabetta Pasquale (basso elettrico e backing vocals) e Francesca Remigi (batteria).

Insieme, reinterpretano un repertorio eclettico che spazia dall’opera lirica alle sonorità contemporanee, passando per Lucio Dalla, Milly e Billie Eilish.

Il percorso musicale si intreccia con riferimenti letterari, dalle opere di Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker e George Eliot alle storie di grandi protagoniste della musica come Lotte Lenya, Paola Pallottino e Nina Simone.

Tra le donne cui sono destinati gli omaggi anche Betty Jean Newsome, Mina, Anna Magnani e Violeta Parra, fino a Mercedes Sosa, alla cui figura Simona Molinari ha dedicato il suo ultimo album e spettacolo di teatro canzone, “Hasta siempre Mercedes”.

Il linguaggio di “La Donna è Mobile” si sviluppa attraverso registri espressivi differenti: i toni inizialmente ironici e leggeri diventano progressivamente più decisi e riflessivi, in un crescendo di pathos. Ogni brano è una storia, ogni interpretazione una chiave per entrare nel mondo di una donna che si racconta e trova nella musica la propria voce.

Queste le date:

4 dicembre – Teatro Civico – TORTONA (Alessandria)

7 dicembre – Teatro dei Marsi – AVEZZANO (Aquila)

10 dicembre – Spazio Duende – ANDRIA (Barletta-Andria-Trani)

11 dicembre – Auditorium Gervasio – MATERA

12 dicembre – Blue Note – MILANO / 2 set: 20.30 sold out; 23.00

13 dicembre – Blue Note – MILANO / 2 set: 20.30 sold out; 23.00

16 dicembre – Teatro Comunale – L’AQUILA

7 gennaio – Cecilia, centro per la creatività – TITO (Potenza)

15 gennaio – Teatro Socjale – PIANGIPANE (Ravenna)

“La Donna è Mobile” (Kairos Edizioni) diventa un doppio vinile rosso in edizione limitata, in uscita il 4 dicembre, con 30 brani, un elegante gatefold e un libretto che raccoglie i testi e le storie delle donne raccontate sul palco, disponibile in sole 500 copie numerate e autografate.

È attivo il pre-order: https://simonamolinari.it/fai-il-preordine/

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