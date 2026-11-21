La scuola come presidio di benessere, ascolto e cura delle relazioni, sostenuta da un’alleanza concreta tra istituzioni, scuole e terzo settore. Con questo obiettivo il Comune di Rho, nell’ambito della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile (SUSS), in collaborazione con INDIRE e una fitta rete di enti del Terzo Settore, invita l’intera comunità educante al convegno pubblico dal titolo “Territori Educanti: la scuola che immaginiamo, la scuola che costruiamo“.

L’appuntamento è fissato per lunedì 30 novembre 2026, alle ore 20.45, all’Auditorium di via Meda 20.

La serata è pensata in modo specifico per genitori, insegnanti (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria), personale educativo, referenti scolastici e politici che desiderano promuovere attivamente il benessere di chi vive quotidianamente gli spazi scolastici. L’evento è finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), come tutte le azioni “immateriali” della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.

Il convegno nasce per superare la frammentazione degli interventi scolastici temporanei e promuovere, al contrario, un metodo permanente e integrato. Durante la serata verranno condivisi:

– I dati della ricerca INDIRE: l’analisi e la restituzione dei dati emersi dalla ricerca condotta da INDIRE sulle dinamiche, le risorse e i bisogni reali delle scuole rhodensi.

– Le attività realizzate nelle scuole con il sostegno della SSUS: la presentazione ufficiale delle attività, dei laboratori e dei percorsi formativi che la rete di partner del Terzo Settore sta realizzando e realizzerà direttamente all’interno delle scuole.

– La performance teatrale a cura di Caminante | Teatro Selvaggio APS che mette in scena le persone che fanno e vivono la scuola ogni giorno, per toccare con mano la Scuola come spazio e tempo.

“Il dialogo costante con le scuole, con insegnanti e genitori, permette di cogliere i reali bisogni dei nostri ragazzi – spiega l’Assessore all’Istruzione Paolo Bianchi – La SSUS ci ha permesso di avviare numerosi percorsi formativi, il che consente di organizzare una didattica accurata, pensata espressamente per quanti ora frequentano i nostri plessi. Una didattica che coglie le necessità del presente per aiutare a crescere e a formarsi per affrontare il futuro. Ringrazio tutti i partner coinvolti nella Strategia e quanti hanno lavorato a questo convegno, che restituirà dati importanti per leggere nel modo migliore possibile la nostra realtà scolastica”.

«Una scuola aperta al territorio si costruisce a partire dall’ascolto dei bisogni di chi la vive ogni giorno – chiarisce Giuseppina Rita Jose Mangione, responsabile della struttura di ricerca INDIRE “Modelli Organizzativi, Metodologie e Curricolo” – Ringraziamo il Comune di Rho per aver coinvolto INDIRE in questo percorso di ricerca e co-progettazione, che ha accompagnato dirigenti e docenti nella definizione di una visione condivisa di scuola, trasformando bisogni e aspirazioni in priorità concrete per l’azione educativa. Un’esperienza che mostra il valore della collaborazione tra ricerca, istituzioni, scuole e Terzo Settore per costruire opportunità educative più inclusive, promuovere il benessere e rendere l’innovazione parte integrante della vita scolastica»

“Questo progetto – aggiunge Monica Brotto, presidente Cooperativa Sociale LaFucina, realtà capofila del progetto – nasce dalla convinzione che il benessere a scuola si costruisca insieme, giorno dopo giorno, grazie all’impegno di tutti gli attori che abitano il territorio. Qui a Rho c’è una rete coesa di cooperative e associazioni che quotidianamente realizzano attività a favore di questo obiettivo, mettendo a fattor comune competenze specifiche in una metodologia condivisa: la pratica laboratoriale come strumento di crescita e inclusione. Desideriamo creare un ponte tra aule scolastiche e territorio in una rinnovata alleanza dell’intera comunità educante: solo quando gli adulti fanno squadra, infatti, bambini/e e ragazzi/e trovano lo spazio e la fiducia per realizzare i propri talenti”.

Il programma della serata

L’evento prenderà il via alle ore 20.45 con l’accoglienza e la registrazione del pubblico e la consegna del libretto informativo di progetto. Alle 21.00 apertura e saluti istituzionali a cura di Paolo Bianchi (Assessore all’Istruzione) e Francesca Rossini (Cooperativa Sociale LaFucina).

Seguirà l’intervento dedicato alla ricerca di INDIRE. La serata proseguirà con “Il Racconto delle Pratiche“: una panoramica corale degli interventi e dei laboratori proposti sul campo dagli enti partner: Cooperativa Sociale LaFucina, Cooperativa Sociale Intrecci, Cooperativa Sociale Stripes, Cooperativa Sociale Metafora, Passi e Crinali APS ASD, Caminante | Teatro Selvaggio APS, Fondazione La Nuova Musica. Partecipa anche l’Associazione Teatro dell’Armadillo.

Per finire, la riflessione lascerà spazio alle emozioni grazie a una performance teatrale evocativa a cura di Caminante | Teatro Selvaggio APS.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita. Per agevolare l’organizzazione e l’accoglienza all’interno degli spazi dell’Auditorium, è vivamente consigliata la prenotazione compilando l’apposito modulo di iscrizione online https://forms.gle/ DTEGFZwf4un221LUA

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia