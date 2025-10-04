“Non ho pura di niente”: il nuovo brano di Fabrizio Moro

Da ieri venerdì 3 ottobre, è in radio “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG), il nuovo brano di FABRIZIO MORO, già disponibile in digitale (https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradiniente-singolo).

È online il video del brano, per la regia di Daniele Tofani e la produzione di Bad Boss Productions: https://youtu.be/50j0pHY24u0.

«Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva – dichiara Fabrizio Moro – Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”… Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”. Ero sempre “dipendente” da qualcosa o da qualcuno. Questo atteggiamento “distruttivo” ti accompagna verso la parte peggiore di te stesso. Il mostro… lo chiamo io. Me lo sono trovato davanti diverse volte, il mostro. E diverse volte l’ho affrontato. A volte contro di lui ho perso, altre volte ho vinto. Una volta in cui ho vinto, ho scritto questa canzone, “Non ho paura di niente”».

Scritto dallo stesso Fabrizio Moro e composto insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo, “NON HO PAURA DI NIENTE” anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 14 novembre, disponibile in pre-order al seguente link: https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradinientePR.

“Non ho paura di niente” sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta.

Sold-out il Bundle contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster, in pre-order in esclusiva sullo store ufficiale BMG.

Chi ha acquistato il Bundle potrà partecipare al pre-ascolto esclusivo dell’album che si terrà il 25 ottobre a Roma.

La shopper e il poster verranno consegnate durante l’evento. La musicassetta, invece, verrà spedita a partire dal 14 novembre, data di uscita dell’album.

