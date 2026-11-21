C’è un nuovo itinerario tutto da scoprire per gli amanti del turismo lento: il Cammino dei Borghi Riflessi intorno al Lago d’Iseo. Cento (e uno) chilometri percorribili in sei tappe, tra vicoli storici nei centri abitati, antiche mulattiere immerse nella vegetazione e sentieri panoramici sospesi sul lago, ammirando paesaggi sempre diversi fino a raggiungere l’isola lacustre abitata più grande d’Europa e uno dei borghi più belli d’Italia: Monte Isola.

Realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando “Itinerari ed Eventi inLombardia 2026”, il Cammino dei Borghi Riflessi, ben segnalato, si snoda su 55 km di sentiero e 46 km di strada, con un dislivello positivo giornaliero tra i 300 e i 900 metri (per il tratto più impegnativo è prevista una variante in pianura) e un’altitudine massima di 1.044 metri sul Monte Creò.

L’itinerario può essere completato in momenti diversi, per esempio in due o tre fine settimana, grazie ai collegamenti tra le varie tappe in autobus e (per la sponda bresciana) in treno, ed è perfetto anche in questo periodo, quando i boschi sulle montagne si tingono dei caldi colori autunnali.

Ma pure d’inverno regala paesaggi incantati: nelle giornate più terse, infatti, il lago risplende di luce e le cime innevate delle Prealpi appagano lo sguardo degli escursionisti.

Il Cammino dei Borghi Riflessi – Le sei tappe

Tappa 1 – Da Iseo a Paratico

Tappa 2 – Da Sarnico a Vigolo

Tappa 3 – Da Vigolo a Riva di Solto

Tappa 4 – Da Riva di Solto a Pisogne

Tappa 5 – Da Pisogne a Sale Marasino

Tappa 6 – Da Sale Marasino a Iseo

La Credenziale del Cammino dei Borghi Riflessi (completa di cartina del percorso) è gratuita e può essere ritirata presso il bar Garibaldi in piazza Garibaldi, a Iseo, e fatta timbrare alla fine di ogni tappa.

Maggiori info sul sito: visitlakeiseo.info/cammino-dei-borghi-riflessi

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