DIETRO LA TV

“Quarta Repubblica”, stalking telefonico, affitti brevi

By Davide Falco
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA
NICOLA PORRO_QUARTA REPUBBLICA

Stasera nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, due casi-chiave della giustizia italiana: tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e i nuovi sviluppi dell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980.

A seguire, un’inchiesta sullo stalking telefonico: chi sono i responsabili delle molestie, come operano e con quali modalità.

Ancora, un ampio capitolo sulla casa con un focus sull’impatto delle norme contro gli affitti brevi e un reportage sulla sicurezza nelle città italiane.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Antonio Di Pietro, Marcello Veneziani, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Massimo Lugli, Matteo Sarzana, Fausto Biloslavo, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani.

