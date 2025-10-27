I Mumford & Sons pubblicano il loro nuovo singolo “Rubber Band Man” (With Hozier). Il brano è disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Ascolta qui.

Pubblicato a soli sette mesi dal debutto al numero 1 in UK del loro quinto album RUSHMERE, Rubber Band Man è stato registrato al Long Pong Studios di New York assieme al producer Aaron Dessner. Dessner aveva già collaborato con la band durante la lavorazione del loro terzo album Wilder Mind, debuttato al numero 1 in entrambi i lati dell’Atlantico.

Il coinvolgimento di Hozier si fonda su un’amicizia nata nel 2017, ovvero quando ha raggiunto i Mumford & Sons sul palco del Longitude Festival per la cover di “A Little Help From My Friends” dei Beatles.

Rubber Band Man è un passo avanti per i Mumford & Sons, che sono stati impegnati in lungo e in largo negli ultimi dodici mesi, con RUSHMERE solo come punto di partenza.

Con molte canzoni pronte ma ancora in cerca della loro strada, la band ha lasciato la porta dello studio a Long Pond aperta.

E’ in questo frangente che si concretizza la prima vera e propria collaborazione con Hozier, che con il suo inimitabile timbro da baritono completa in maniera magistrale il lavoro iniziato da Marcus.

