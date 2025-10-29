12 C
Romina Falconi presenta in anteprima: “Rottocalco Vol. 5”, a Lucca Comics & Games 2025

La cantautrice, in occasione di Lucca Comics & Games 2025 (29 ottobre – 2 novembre) presenta in anteprima allo stand di Freak&Chic Games (Padiglione Games, CAR444, Lucca) “Rottocalco Vol. 5” (Freak&Chic), il libro che sviluppa i temi del nuovo album discografico ROTTINCUORE(Freak&Chic/ADA Music Italia –  https://ada.lnk.to/_rottincuore) attraverso approfondimenti firmati dalla stessa cantautrice, da psicologi, giornalisti, scrittori e illustratori.

In questo quinto volume del Rottocalco Romina Falconi si ispira alla propria esperienza personale, avvalendosi della collaborazione di vari professionisti, tra cui la psicologa Monia D’Addio, lo psicologo Corrado Schiavetto, lo scrittore e critico musicale Michele Monina, il giornalista Pietro Cerniglia e molti altri.

Dal punto di vista illustrativo, il Rottocalco include le tavole di Marco Albiero, insieme alle opere di Disastrarte e Wallie. Il progetto grafico, ispirato al formato del coffee table book, è curato da Immanuel Casto.

Il volume si articola in tre capitoli che approfondiscono l’universo emotivo e simbolico dell’album “ROTTINCUORE”.

Il primo capitolo contiene la sceneggiatura di “ROTTINCUORE – IL DISCOFILM(trailer: https://youtu.be/OBFWX_wDx-M), il mediometraggio ispirato all’omonimo concept album, che mescola scrittura teatrale, cinema, musica e performance, con l’estetica cruda e lirica che da sempre contraddistingue la cantautrice romana.

Il secondo capitolo analizza questi “peccatori” attraverso un glossario psicodinamico e riferimenti letterari, offrendo una lettura tra psiche e simbolismo.

Il terzo capitolo è un archivio emotivo collettivo, che raccoglie pensieri, confessioni e opere reali di persone comuni, accompagnati dalle illustrazioni di Marco Albiero e Disastrarte.

www.rottincuore.com

www.freaknchic.it

