Harry Potter The Exhibition: The Mall in Porta Nuova, Milano

La mostra itinerante più grande e coinvolgente mai dedicata al magico mondo di Harry Potter – è arrivata per la prima volta a Milano, nello spazio esclusivo di The Mall in Porta Nuova, dal 19 settembre al 6 gennaio 2026.

Questa mostra svela il dietro le quinte ed entusiasma i visitatori attraverso un potente storytelling e una tecnologia interattiva e innovativa, mentre esplorano i momenti più amati dei film di Harry Potter e Animali Fantastici, così come la produzione teatrale di Broadway premiata con il Tony® Harry Potter and the Cursed Child.

I fan possono immergersi in scenografie mozzafiato, rivivere le scene più amate e scoprire da vicino reperti autentici della saga, attraverso un percorso interattivo e personalizzato.

Ogni visitatore riceverà un braccialetto intelligente che traccerà le interazioni lungo il cammino, creando un viaggio unico e su misura, grazie a un mix sorprendente di tecnologia immersiva e design innovativo.

I biglietti sono disponibili su https://www.ticketone.it/artist/harry-potter-the-exhibition/

