Beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale? Torna anche quest’anno la carta “Dedicata a te”, stanziata dal Ministero e destinata alle famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro.
A Bollate, l’INPS ha comunicato che sono 356 i nuclei familiari che riceveranno il contributo economico, pari a 500 euro annui, erogato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata nominativa, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.
Come funziona?
- Non serve fare domanda: i beneficiari vengono individuati direttamente dall’INPS in base ai requisiti previsti.
- Il Comune, ricevuti gli elenchi, verifica la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure di sostegno.
- INPS trasmette l’elenco definitivo a Poste Italiane, che rende disponibili le carte.
Tempi e modalità di ritiro
Nel mese di novembre 2025, i beneficiari riceveranno una lettera dal Comune di Bollate con le istruzioni per ritirare la carta pre-caricata presso gli Uffici Postali.
Chi, pur essendo nell’elenco, non ricevesse la lettera entro il 30 novembre, potrà rivolgersi al Servizio Sociale scrivendo a servizi.sociali@comune.bollate.mi.it e allegando un documento di identità.
Il beneficio decadrà se la carta non verrà utilizzata almeno una volta entro il 16 dicembre 2025.
Tutta la documentazione sul sito del Comune
Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia