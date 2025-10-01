18.6 C
BOLLATE

Bollate: Carta “Dedicata a te” per 356 famiglie in difficoltà

Beni alimentari di prima necessità, carburanti o abbonamenti al trasporto pubblico locale? Torna anche quest’anno la carta “Dedicata a te”, stanziata dal Ministero e destinata alle famiglie con ISEE inferiore a 15mila euro.

A Bollate, l’INPS ha comunicato che sono 356 i nuclei familiari che riceveranno il contributo economico, pari a 500 euro annui, erogato in un’unica soluzione su una carta elettronica prepagata nominativa, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay.

Come funziona?

  • Non serve fare domanda: i beneficiari vengono individuati direttamente dall’INPS in base ai requisiti previsti.
  • Il Comune, ricevuti gli elenchi, verifica la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure di sostegno.
  • INPS trasmette l’elenco definitivo a Poste Italiane, che rende disponibili le carte.

Tempi e modalità di ritiro

Nel mese di novembre 2025, i beneficiari riceveranno una lettera dal Comune di Bollate con le istruzioni per ritirare la carta pre-caricata presso gli Uffici Postali.

Chi, pur essendo nell’elenco, non ricevesse la lettera entro il 30 novembre, potrà rivolgersi al Servizio Sociale scrivendo a servizi.sociali@comune.bollate.mi.it e allegando un documento di identità.

Il beneficio decadrà se la carta non verrà utilizzata almeno una volta entro il 16 dicembre 2025.

Tutta la documentazione sul sito del Comune

