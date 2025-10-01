Il Comune informa che, a partire da oggi 1 ottobre al 30 novembre 2025 i cittadini bollatesi potranno sottoscrive il rinnovo per il servizio di raccolta scarti vegetali per la stagione 2026.

Nello stesso periodo sarà anche possibile sottoscrivere per la prima volta il servizio per i cittadini che non hanno ancora usufruito del servizio. Il contributo richiesto rimane lo stesso, senza subire aumenti rispetto allo scorso anno.

Ovvero:

Case private e villette: 80 euro per il primo anno (comprensivo del bidone carrellato in comodato d’uso), 60 euro per i rinnovi. Condomini: 150 euro per il primo anno (con cassonetto in comodato d’uso), 80 euro per i rinnovi.

Come funziona la raccolta

Il servizio sarà attivo dal 1° marzo al 30 novembre, con cadenza settimanale:

Zona A : raccolta il lunedì.

: raccolta il lunedì. Zona B: raccolta il mercoledì.

Gli scarti vegetali devono essere esposti esclusivamente nei bidoni carrellati (240 o 360 litri per le utenze singole, 1.100 litri per i condomini). Non saranno raccolti rifiuti lasciati all’esterno dei contenitori.

Modalità di adesione

Rinnovi: gli utenti già attivi riceveranno da Gaia Servizi tutte le indicazioni via mail, senza necessità di recarsi in sede.

gli utenti già attivi riceveranno da Gaia Servizi tutte le indicazioni via mail, senza necessità di recarsi in sede. Nuove attivazioni: sarà necessario recarsi negli uffici di Gaia Servizi (via Stelvio 38) per completare la sottoscrizione e ricevere le indicazioni corrette. I contenitori saranno consegnati a casa prima dell’avvio del servizio.

ATTENZIONE, requisito indispensabile per aderire: essere in regola con i versamenti della tassa rifiuti (TARI).

Il servizio di raccolta degli scarti vegetali è gestito da Gaia Servizi, partecipata del Comune, e rappresenta un tassello importante nelle politiche ambientali cittadine poiché favorisce il corretto smaltimento del verde e contribuisce a una città più ordinata e sostenibile.

https://www.gaiaservizi.eu

