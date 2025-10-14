Aut Out: due anni di rete per l’inclusione

Si è concluso con l’evento “Aut Out: costruire insieme una comunità inclusiva” il progetto Aut Out, avviato nel 2023 da Sercop in coprogettazione con Cooperho – Consorzio di Cooperative Sociali, Cooperativa Cura e Riabilitazione, Cooperativa Metafora e Polisportiva Oratorio San Carlo, grazie al contributo di Regione Lombardia nell’ambito del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

La giornata, che si è svolta sabato 11 ottobre presso Villa Burba, si è articolata in due momenti: al mattino, l’incontro Esperienze di inclusione tra scuola, territorio e sport ha ripercorso, insieme ai protagonisti, esperienze e apprendimenti maturati grazie al progetto; al pomeriggio, ampio spazio a laboratori e attività per bambini e ragazzi organizzati dalle cooperative e associazioni che hanno animato il progetto.

Nel corso dei due anni di attività, Aut Out ha dato vita a numerose iniziative educative, laboratoriali e ricreative, coinvolgendo minori, genitori, educatori, insegnanti, operatori sportivi e realtà associative del rhodense e dei territori limitrofi.

Le tre linee progettuali – dedicate rispettivamente allo sviluppo dell’autonomia e delle relazioni, ad interventi esterni al contesto educativo scolastico ma in continuità con esso, e all’inclusione attraverso lo sport e le attività ricreative nel tempo libero – hanno permesso di costruire percorsi personalizzati e di creare contesti di crescita inclusivi.

Complessivamente, dalle attività progettuali messe in campo, sono stati raggiunti 120 tra bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico insieme alle loro famiglie e a diversi esponenti della comunità locale: operatori, insegnanti, negozianti, professionisti (dentista, pittrice, etc.) allenatori e cittadini.

Un risultato che testimonia la forza del lavoro di rete e la capacità del territorio di attivarsi in modo condiviso per promuovere l’inclusione.

Per quanto riguarda le attività introdotte, i gruppi per il tempo libero organizzati da Cooperho in molti dei Comuni del territorio Rhodense (con il coinvolgimento di bambini dalla scuola dell’infanzia alle scuole superiori) sono partiti dai desideri dei ragazzi: c’è chi ha deciso di imparare a cucinare la pizza, chi ha optato per i giochi in scatola e chi ha voluto esplorare con gli amici alcuni luoghi di particolare bellezza presenti sul territorio.

Il percorso ha facilitato la creazione di legami tra pari, la frequentazione di luoghi non convenzionali e luoghi di comunità dove i ragazzi hanno potuto incontrare gli altri cittadini che li frequentano ed entrare in relazione con loro con l’aiuto degli educatori: la comunità ha imparato a conoscere un po’ meglio le persone con disturbo dello spettro autistico; bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere luoghi che potranno continuare a frequentare anche dopo la conclusione del progetto.

