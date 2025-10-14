Radix un viaggio identitario: dal 14 ottobre su RaiPlay

Il pantheon dell’italianità: un viaggio culturale tra le province italiane insieme a ciceroni locali e volti amati dal pubblico.

Da martedì 14 ottobre su RaiPlay arriva Radix, un programma che si muove in tour da Nord a Sud approdando a Pomezia, Chioggia, Ascoli, Lecce, Casale Monferrato, Norcia e poi ancora a Grosseto, L’Aquila, La Spezia e Trieste. Edoardo Sylos Labini, accompagnato dalle musiche di Sergio Colicchio, dirige una compagnia fatta di musicisti, cantanti, attori, intellettuali e grandi personaggi dello spettacolo e della cultura in un caleidoscopio che attraverso suoni, immagini, momenti di interpretazione e interviste, accompagna il pubblico indietro nel tempo.

Tra gli ospiti in studio, Bruno Vespa, Luca Verdone, Saturnino, Riccardo Illy, Isabella Potì, Debora Caprioglio, Giordano Bruno Guerri, Francesca Barbi Marinetti, Marco Conidi e tra quelli sul territorio, Alessandra Sensini, Giammarco Tognazzi, Francesco Moriero, Giovanna Micol di Luna Rossa, Fausto Biloslavo e Francesco Del Vigo.

“Radix” è un viaggio innovativo tra alcuni comuni italiani che hanno visto nascere e crescere incredibili personaggi di fama nazionale e internazionale – dice Marcello Ciannamea – direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali. Un format che, con un linguaggio semplice e contemporaneo, racconta ai giovani la bellezza, la storia e la cultura identitaria del nostro Paese, intrecciando presente e passato in un’unica ricchezza.”

“L’Italia è un paese incredibile–aggiunge Edoardo Sylos Labini, conduttore del format – ogni città di provincia, conserva storie di personaggi che la rendono unica al mondo. Uomini e donne che hanno lasciato un segno indelebile della loro presenza dando identità alla terra dove sono nati o hanno vissuto. Da Enea a Tognazzi, da Goldoni a Italo Svevo, dalla Duse alla contessa Oldoini, da sant’Oronzo a Cecco d’Ascoli, da Celestino V fino a Giovanni Lanza,”Radix” è un viaggio alla riscoperta delle nostre radici”.

“Radix” è un original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Edoardo Sylos Labini, musiche originali del maestro Sergio Colicchio con la regia di Anna Abbate.

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia