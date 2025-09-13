21.9 C
Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex e El Morisco 01. Il Signore dell’abisso”

Approda in libreria e fumetteria dal 19 settembre una nuova collana imperdibile per gli appassionati di Tex: la raccolta di tutte le storie che vedono in campo il mitico Morisco.

Alleato e compagno di mille avventure, lo studioso è esperto di magia egiziana e azteca, erbologia e scienze occulte.

In questa prima uscita, TEX E EL MORISCO 01. IL SIGNORE DELL’ABISSO, i Pards faranno la conoscenza dello stregone di Pilares, affronteranno il sanguinario apache El Plateado e scopriranno il terribile segreto nascosto nella Sierra Encantada.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Gianluigi Bonelli, i disegni di Giovanni Letteri, la copertina di Claudio Villa. Il volume è arricchito dall’introduzione di Graziano Frediani.

https://shop.sergiobonelli.it/tex/2025/07/25/libro/tex-e-el-morisco-il-signore-dell-abisso-1026305/

