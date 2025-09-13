Proseguono gli appuntamenti per il trentennale del PREMIO LUNEZIA, la prima manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni, ideata da Stefano De Martino.

Dopo il successo delle prime due serate, la trentesima edizione della manifestazione farà tappa domenica 14 settembre a ROMA, in occasione del Jazz & Image, nella suggestiva atmosfera del Colosseo (Via Parco del Celio,20) e il 19 ottobre a LA SPEZIA presso il Teatro Civico (Piazza Mentana).

Condotta da Stefano De Martino e Alessandra Caffaz, la serata in programma domenica 14 settembre vedrà l’esibizione di Tosca, Ennio Rega, Alessio Creatura e Giovanni Toscano e Dalila Spagnolo.

Nel corso dell’evento verrà consegnato a TOSCA il PREMIO LUNEZIA ANTOLOGIA 2025 per avere valorizzato con il talento vocale e interpretativo le qualità musical-letterarie delle canzoni italiane.

A Roma si terrà la finale della sezione nuove proposte, curata dalla direttrice artistica Loredana D’Anghera.

Quindici fra band e cantautori, provenienti da tutta Italia, si contenderanno la finalissima che si terrà il 19 ottobre al Teatro Civico de La Spezia.

Domenica sul palco si alterneranno Mattia Alunno con il brano “Rosa gialla”, Marienicole con il brano “Ridere”, Alice Caronna con il brano “DDL”, Ella Codesta con il brano “Sole stanco”, Kashmere con il brano “L’unica che può cambiare l’atmosfera”, Agnese Mommo con il brano “Amsterdam”, Laura Navanteri con il brano “Odiami anche tu”, Perla con il brano “A modo mio”, New Roy con il brano “Ofiuco”, Fabrizio Russo con il brano “Una stella nel cielo”, Alfina Scorza con il brano “Serie Americana”, Emas con il brano “A chi”, Filippo Viel con il brano “Orizzonte”, Carrera Band con il brano “Ci vediamo domani” e NxS band con il brano “Effetto”.

La giuria per le Nuove Proposte è formata dalla Docente di musica al Conservatorio di Parma Loredana D’Anghera, dal giornalista e critico musicale Dario Salvatori e dal compositore, poeta e autore Vincenzo Incenzo.

Tra gli osservatori del settore musicale sarà presente anche Antonio Cortesi di A&R publishing BMG.

L’evento si svolge con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Lazio.

La direzione musicale del trentennale del Premio Lunezia 2025 è affidata a Beppe Stanco.

Il Premio Lunezia è l’unico premio musicale in Italia non dedicato a un artista scomparso. Da trent’anni valorizza l’arte-canzone attraverso la tesi del suo valore musical-letterario, una peculiarità che lo rende trasversale e attento a tutti i generi proposti dai chansonniers italiani.

