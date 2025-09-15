Liceo Fontana, primo giorno di scuola senza nuove aule

Città Metropolitana Christian Colombo e il segretario cittadino Walter Lanticina, si è recata presso il La Lega, attraverso il consigliere die il segretario cittadino, si è recata presso il Liceo Russell – Fontana di Arese per verificare che l’ampliamento degli spazi formativi fosse stato effettivamente consegnato all’istituto.

“Purtroppo è un primo giorno di scuola amaro per studenti e professori. Venendo a vedere l’istituto di persona abbiamo constatato che, nonostante il cronico problema di sovraffollamento che costringe gli studenti a fare turni e ad andare a scuola il sabato, l’ampliamento non è ancora disponibile.

In qualità di Consigliere di Città Metropolitana, già nella scorsa primavera e anche in occasione dell’ultimo Consiglio di Città Metropolitana, avevo richiesto aggiornamenti affinché le nuove aule fossero pronte a settembre, così da evitare ulteriori disagi. Ma così non è stato, nonostante le raccomandazioni dello stesso primo cittadino dell’ente metropolitano, Giuseppe Sala.

Oggi vediamo un cantiere quasi concluso, ma con un ritardo pesantissimo di oltre un anno rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva il termine al 9 maggio 2024. Stante questo nuovo ritardo, la Lega presenterà un’interrogazione scritta in Città Metropolitana per chiedere chiarimenti che gli studenti, le famiglie e il personale del liceo meritano“.

Il segretario cittadino della Lega di Arese, Walter Lanticina, ha ricordato che tra le questioni aperte c’è anche il tema delle compensazioni ambientali dovute al taglio di alcuni alberi, che non risulta siano state garantite sul terreno della scuola.

“Ringrazio il consigliere Christian Colombo – ha dichiarato Lanticina – per la costante attenzione all’istituto aresino che non solo attende l’ampliamento, ma che necessita in generale di interventi contro le infiltrazioni e per il miglioramento complessivo delle strutture e degli arredi scolastici.“

“La Lega – concludono i due esponenti – continuerà a monitorare lo stato delle scuole del territorio: da questo primo giorno di scuola riparte il nostro impegno concreto a fianco degli studenti, delle famiglie e della comunità scolastica.“

