A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 8 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 49+950). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Tortona (km 63+647).
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, verrà chiusa la traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra il casello di Tortona (km 63+647) e l’interconnessione A7-A21 (km 62+757). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384).
– Dalle ore 22:00 di Giovedì 11 Settembre alle ore 6:00 di Venerdì 12 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A26-A7 (km 72+120) in entrata dal raccordo Predosa-Bettole (D26) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) per il successivo ingresso in carreggiata nord, il traffico proveniente da A26 e diretto a Milano potrà in alternativa proseguire sulla stessa A26 fino all’intersezione con A21 Piacenza per il successivo rientro in A7 all’altezza dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757).
– Dalle ore 22:00 di Venerdì 12 Settembre alle ore 06:00 Sabato 13 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (km 54+384) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello successivo di Casei Gerola (km 49+950) o al precedente Tortona (km 63+647). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola (km 49+950).
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 9 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.494 Vigevano (km 13+901) per carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul medesimo complesso di svincolo (ingresso da Milano).
– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50/A4 in uscita per Torino e Venezia (km 4+075) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S.33 Rho/legnano (km 2+620) per la successiva uscita da carreggiata sud.
– Dalle ore 23:00 di Venerdì 12 Settembre alle ore 03:00 di Sabato 13 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata nord allo svincolo di interconnessione A50-A7 (km 20+366) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
– Dalle ore 01:00 alle ore 06:00 di Sabato 13 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.35 MI-Ticinese (km 21+386) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di interconnessione A50-A7 (km 20+366) per la successiva uscita da carreggiata sud.
Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 di Martedì 9 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero-Fiera (km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo S.S.33 Rho/Legnano (km 2+620).
Per lavori di manutenzione giunti di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 23:00 di Venerdì 12 Settembre alle ore 06:00 di Sabato 13 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Baggio (km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (uscita per Cusago). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (km 10+580) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO
Per lavori di competenza ANAS S.p.A. sulla S.S.11, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Novara) con obbligo di uscita sul ramo di svincolo per A50 Tangenziale Ovest (km 0+500) carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verranno chiusi al traffico entrambi i rami di svincolo in entrata da A50 Tangenziale Ovest per la medesima direzione Novara. I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo A50 Tangenziale Ovest di Settimo M.se (km 6+804) e Raccordo Novara MI-Figino (1+200).
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di verniciatura manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 22:00 di Lunedì 8 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 12 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per quattro (4) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di MI-Via Palmanova (Km 10+528). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni-Via Di Vittorio (Km 11+418) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Cascina Gobba/Treviglio (km 9+720).
Per lavori di movimentazione new jersey, verrà effettuata la seguente chiusura:
– Dalle ore 22:00 di Martedì 9 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Viale Rubattino (Km 5+927) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di Segrate (Km 7+313).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:
– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Via Palmanova (Km 10+528) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di Gobba MM (Km 9+720).
– Dalle ore 23:00 di Martedì 9 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate-Torri Bianche (km 24+798) da carreggiata nord (direzione Usmate). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Vimercate-Torri Bianche (km 24+798) per la medesima carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 10 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per Parcheggio MM2 C.na Gobba (km 9+720) e MI-Via Padova (km 10+528) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo prevede la deviazione al successivo svincolo di uscita di MI-Via Palmanova (km 10+650). Contestualmente verrà chiusa l’Area di Servizio Cascina Gobba Est (km 9+720) presente sulla medesima carreggiata nord. Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la successiva Area di Servizio Cologno Monzese Est (km 15+330) presente sulla medesima tratta e direzione.
– Dalle ore 23:00 di Mercoledì 10 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 11 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da A4 provenienza Torino (km 20+650) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello di Agrate (A4, km 145+900) per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di Carugate (km 17+808).
– Dalle ore 23:00 di Giovedì 11 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 12 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per A4 Torino (km 20+650) da carreggiata nord (direzione A4-Venezia). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di Agrate (A4, 145+900).
A53 RACCORDO PV-BEREGUARDO
Per lavori di ispezione dei manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura diurna:
– Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di Mercoledì 10 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Massaua (km 6+498) per la carreggiata nord (direzione A7-Bereguardo). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo PV-Via Riviera (km 8+450) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia