DIETRO LA TV

“Fuori dal coro” racket abitazioni occupate e borseggiatrici

By Davide Falco
Oggi nel primo appuntamento stagionale con “Fuori dal coro”, in onda in prima serata su Retequattro, Mario Giordano, darà spazio a un’inchiesta sul racket delle abitazioni popolari nella Capitale. È la procura di Roma a indagare per estorsione i leader dei movimenti per i diritti alla casa, implicati, pare, nella gestione delle occupazioni abusive.

A seguire, un focus sulle falle nei sistemi di videosorveglianza, utilizzati all’interno di uffici pubblici. Un reportage mostra come sia facile avere accesso a circuiti che dovrebbero essere impenetrabili, sottraendo loro immagini che potrebbero poi essere rivendute online.

E ancora, un approfondimento sui borseggiatori e le borseggiatrici della metropolitana di Roma che, sebbene in alcuni casi siano ormai noti, continuano a restare impuniti e a delinquere.

Tra gli ospiti di Mario Giordano, Marcello Foa

