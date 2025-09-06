Carolina Benvenga: online il nuovo video “Le vocali”

È online il video ufficiale de “LE VOCALI”, il nuovo irresistibile brano di CAROLINA BENVENGA, un’esplosione di musica, colori e allegria che dà ufficialmente il via al nuovo anno scolastico (https://youtu.be/sjENR6s7aA4)!

“LE VOCALI” è il brano ideale per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo delle lettere: un mix travolgente di ritmo e apprendimento, perfetto per stimolare la memoria, la curiosità e rendere l’inizio della scuola un momento ancora più speciale e divertente!

Anticipato da un divertente spoiler su TikTok nei giorni scorsi (https://vm.tiktok.com/ZNdqRQrrG/), il brano è accompagnato dal coloratissimo video ufficiale (https://youtu.be/sjENR6s7aA4), che trasforma l’alfabeto in un gioco musicale coinvolgente, pensato per far cantare, ballare e imparare i più piccoli…ma anche i più grandi!

E a grande richiesta Carolina da novembre tornerà sulla scena con il nuovo spettacolo: “UN MAGICO NATALE CON CAROLINA”, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio

Lo show arriverà a tre anni dal suo debutto teatrale e dopo il successo della tournée sold out “UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO”, che ha conquistato platee di famiglie nel periodo più magico dell’anno!

