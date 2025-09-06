19.8 C
Milano
domenica, Settembre 7, 2025
HomeMUSICA
MUSICA

Carolina Benvenga: online il nuovo video “Le vocali”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
61
Cover_LEVOCALI
Cover_LEVOCALI

È online il video ufficiale de “LE VOCALI”, il nuovo irresistibile brano di CAROLINA BENVENGA, un’esplosione di musica, colori e allegria che dà ufficialmente il via al nuovo anno scolastico (https://youtu.be/sjENR6s7aA4)!

“LE VOCALI” è il brano ideale per accompagnare i bambini alla scoperta del mondo delle lettere: un mix travolgente di ritmo e apprendimento, perfetto per stimolare la memoria, la curiosità e rendere l’inizio della scuola un momento ancora più speciale e divertente!

Anticipato da un divertente spoiler su TikTok nei giorni scorsi (https://vm.tiktok.com/ZNdqRQrrG/), il brano è accompagnato dal coloratissimo video ufficiale (https://youtu.be/sjENR6s7aA4), che trasforma l’alfabeto in un gioco musicale coinvolgente, pensato per far cantare, ballare e imparare i più piccoli…ma anche i più grandi!

E a grande richiesta Carolina da novembre tornerà sulla scena con il nuovo spettacolo: “UN MAGICO NATALE CON CAROLINA”, di Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio

Lo show arriverà a tre anni dal suo debutto teatrale e dopo il successo della tournée sold out “UN NATALE FAVOLOSO…A TEATRO”, che ha conquistato platee di famiglie nel periodo più magico dell’anno!

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Elettra Lamborghini: “Miaw Wau, interamente in lingua spagnola
Articolo successivo
Milano Serravalle: comunicato prossime chiusure
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy