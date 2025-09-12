21.2 C
MUSICA

Mila Trani: tre imperdibili appuntamenti live per presentare “Menta selvatica”

La cantautrice e arrangiatrice Mila Trani presenterà il suo nuovo album “Menta selvatica” (Segell Microscopi) per la prima volta in Italia con tre imperdibili appuntamenti live:

 18 settembre al Bravo Caffè di Bologna (Via Mascarella, 1)

19 settembre al Circolo Ricreativo Mossetto di Torino (Lungo Dora Agrigento, 16) – NUOVA DATA

21 settembre al Blue Note di Milano (via Pietro Borsieri, 37)

Ad accompagnare Mila Trani sul palco ci saranno Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni.

I biglietti per la data di Milano sono disponibili in prevendita al seguente link: www.bluenotemilano.com/evento/concerto-mila-trani-21-settembre-2025-milano/.

È possibile prenotarsi all’evento di Bologna su bravocaffe.it/evento/mila-trani-menta-selvatica/.

I biglietti per la data di Torino saranno acquistabili direttamente in loco il giorno dell’evento.

Menta selvatica”, disponibile in cd e in digitale (www.microscopi.cat), è un concept album contenente 8 brani inediti che esplorano una femminilità in evoluzione e sempre più libera ed emancipata, attraverso miti, personaggi e rituali. Le composizioni mescolano sonorità mediterranee, jazz, ritmi caraibici, atmosfere flamenco e fado, con richiami al folklore italiano.

A impreziosire ulteriormente il disco, la cover di Sentimentodegli Avion Travel.

Questa la tracklist di “Menta selvatica: “Avorio”, “Sorella malinconia”, “Menta selvatica”, “Tupanara”, “Essenza”, “Senza sfiorire”, “Sentimento”, “Lontano” e “Cerco”.

www.instagram.com/mila_trani/
www.facebook.com/milatranimusic/

www.youtube.com/user/miluzzainthahouse

Articoli

