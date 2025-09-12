I Pink Floyd Legend tornano al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 22 settembre 2025 con The Wall, lo spettacolo ispirato al leggendario concept album dei Pink Floyd: una vera e propria opera rock dal vivo, in cui musica, teatro e immagini si intrecciano per dare vita a un’intensa esperienza multisensoriale.

Sotto la regia di Fabio Castaldi, sul palco prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione, accompagnata dagli effetti speciali curati da Massimiliano Bianchi, dalle grandi strutture gonfiabili realizzate da Fly In e dalle proiezioni in video mapping firmate Plasmedia (gli stessi artefici delle installazioni sul Castello Aragonese di Taranto per la mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond).

A completare l’impatto visivo contribuiscono la scenografia di Alessandra Traina, i costumi di Vanessa Mantellassi e il make‑up e hair styling supervisionati da Lara Crisci, il tutto realizzato appositamente e ispirato fedelmente ai tour originali dei Pink Floyd e di quelli più recenti di Roger Waters.

Pink Floyd Legend: www.pinkfloydlegend.com

