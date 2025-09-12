Arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 20 settembre 2025 la compagnia di balletto cinese Suzhou Ballet Theatre diretta da Tan Yuanyuan.

La serata presenta un gala di danza che esplora il tema dell’amore nelle sue molteplici dimensioni — dal delicato ed eterno al primordiale e trasformativo.

Unendo la grazia orientale all’intensità occidentale, il programma mette a confronto la poesia di Love Bridge con la forza travolgente de La Sagra della Primavera, offrendo un profondo viaggio attraverso passione, sacrificio e rinascita.

Fondata nel 2007, la Suzhou Ballet Theatre è l’unica compagnia professionale di balletto nella provincia di Jiangsu, composta da ballerini di alto livello con esperienze sia nazionali sia internazionali.

Il teatro ha realizzato oltre dieci produzioni di grande scala, tra cui Romeo e Giulietta, Legend of Beauty, Lo Schiaccianoci, Tang Yin, Il Lago dei Cigni, My Name is Ding Xiang e Glorious Clouds, affiancate da opere moderne intrise del fascino distintivo di Suzhou.

Lo stile unico del teatro, noto come “Jiangnan Ballet”, fonde elementi tradizionali con l’innovazione.

