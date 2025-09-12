21.2 C
Milano
venerdì, Settembre 12, 2025
CULTURA

Teatro Arcimboldi: Suzhou Ballet Theatre il 20 settembre 2025

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
The Dream Interrupted
The Dream Interrupted

Arriva per la prima volta al TAM Teatro Arcimboldi Milano il 20 settembre 2025 la compagnia di balletto cinese Suzhou Ballet Theatre diretta da Tan Yuanyuan.

La serata presenta un gala di danza che esplora il tema dell’amore nelle sue molteplici dimensioni — dal delicato ed eterno al primordiale e trasformativo.

Farewell
Farewell

Unendo la grazia orientale all’intensità occidentale, il programma mette a confronto la poesia di Love Bridge con la forza travolgente de La Sagra della Primavera, offrendo un profondo viaggio attraverso passione, sacrificio e rinascita.

Fondata nel 2007, la Suzhou Ballet Theatre è l’unica compagnia professionale di balletto nella provincia di Jiangsu, composta da ballerini di alto livello con esperienze sia nazionali sia internazionali.

Il teatro ha realizzato oltre dieci produzioni di grande scala, tra cui Romeo e Giulietta, Legend of Beauty, Lo Schiaccianoci, Tang Yin, Il Lago dei Cigni, My Name is Ding Xiang e Glorious Clouds, affiancate da opere moderne intrise del fascino distintivo di Suzhou.

Lo stile unico del teatro, noto come “Jiangnan Ballet”, fonde elementi tradizionali con l’innovazione.

www.teatroarcimboldi.it

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

