La superstar e icona Elettra Lamborghini torna alla sua ‘Pem Pem’ Era e pubblica il singolo interamente in lingua spagnola “MIAW WAU”.

Un ritorno alle origini come dimostra anche il videoclip ufficiale uscito ora: provocatorio, sexy e trasgressivo, ma anche velato di ironia.

“MIAW WAU” è indirizzato al pubblico internazionale, presenta le sonorità reggaeton tanto care all’artista e racconta di un corteggiamento in cui Elettra, senza peli sulla lingua, si rivolge direttamente all’uomo che l’attrae facendo versi sensuali e ammiccanti.

Nel videoclip ufficiale Elettra è accompagnata dall’attore Aaron Mercury, star dei social media con cui dà vita ad un gioco erotico in cui gli istinti animali e i desideri più sensuali vengono sprigionati.

“MIAW WAU” è frutto della collaborazione con Universal Music México, con cui l’artista italiana ha firmato ad inizio anno e che si occuperà dei prossimi progetti della cantante in lingua spagnola e inglese.

Parallelamente, EMI Records Italy e Universal Music Italia continueranno a sviluppare il repertorio in lingua italiana della cantante, che sta sperimentando anche con sonorità diverse e nuove frontiere musicali finora inesplorate.

