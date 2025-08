Villa Venino sabato sera si illumina di azzurro per la Kand

Villa Venino, sabato 2 agosto si illuminerà di azzurro, rispondendo all’appello lanciato da KIF1A ITALIA APS con l’intento di accendere i riflettori su una malattia genetica ultra rara e ancora poco conosciuta: la Kand, KIF1A Associated Neurological Disorder.

L’iniziativa, proposta nel giorno del primo anniversario dalla nascita di KIF1A ITALIA APS e promossa dall’associazione stessa che fa parte delle Associazioni in Rete Telethon, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla realtà di una condizione neurodegenerativa gravemente invalidante che in Italia conta oggi appena una trentina di diagnosi confermate, in larga parte riguardanti bambini.

L’illuminazione in blu di Villa Venino si affianca all’illuminazione di alcuni celebri monumenti del nostro Paese, tra cui la Mole Antonelliana, vedendo l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Novate Milanese al fianco di alcuni grandi Comuni italiani tra cui Torino e Brescia che, attraverso questa iniziativa, vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di una patologia ultra rara e fortemente invalidante, facendo sentire la loro vicinanza ai pazienti affetti da Kand, con un messaggio che vuole anche aiutare e promuovere la ricerca.

