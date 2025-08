Braga Moro debutta sul mercato di Euronext Growth Milan

Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o “Società” e, congiuntamente alla controllata, il “Gruppo”), attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prezzo di collocamento è stato fissato in Euro 4,20 per azione per una raccolta complessiva pari a circa Euro 2,2 milioni e una valorizzazione del capitale economico della Società post-money pari a circa Euro 8,4 milioni (incluse le azioni a Voto Plurimo). Ad inizio negoziazioni il capitale sociale era rappresentato da 1.900.945 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005640286), di cui n. 518.000 oggetto del collocamento (che hanno attribuito il diritto all’assegnazione gratuita di n. 129.500 bonus share, ISIN IT0005658940) e da n. 100.000 Azioni a Voto Plurimo (ISIN IT0005659153). Il flottante è pari al 17,77% del capitale sociale (incluse le Azioni a Voto Plurimo).

“Braga Moro è una realtà con quasi 80 anni di storia. L’approdo in Borsa è il culmine di un percorso di crescita e di sviluppo segnato, in questi ultimi anni, da un importante processo di diversificazione del nostro business, puntando sulle ultime frontiere della tecnologia applicata al mondo dell’elettronica di potenza e dell’elettronica di controllo. Grazie ad acquisizioni mirate e all’ingresso sui mercati internazionali, come quello del Middle East e di recente quello statunitense e del Far East, abbiamo raggiunto risultati storici. Da qui la decisione di questo importante passo, portando in Borsa un’eccellenza Made in Italy” commenta Andrea Passanisi, CEO Braga Moro.

“L’innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo costante di soluzioni all’avanguardia sono il fiore all’occhiello di Braga Moro, riconosciuto in Italia e sempre di più all’estero. Grazie alle nostre capacità siamo riusciti a raggiungere traguardi significativi nello sviluppo del business e dei mercati, da ultimo questo della quotazione. Un lavoro di squadra, frutto dell’intuizione e della competenza del nostro Top Management, per il quale ringrazio i nostri Ceo Andrea Passanisi e Maddalena Bellante” dichiara Carlo Nardello, Presidente Braga Moro.

“Il mercato rappresenta una grande opportunità per gli sviluppi futuri. Facendo parte del Gruppo Braga Moro, come Cipierre Elettronica daremo il nostro contributo per crescere in Italia e all’estero. Crediamo che dalla quotazione potremo trarre benefici per accrescere il business, attrarre nuovi clienti e sviluppare prodotti innovativi. Cipierre sta crescendo sul territorio brianzolo e non solo, abbiamo avviato collaborazioni con startup provenienti da tutta Italia e ampliato il team, puntando forte sui giovani” afferma Maddalena Bellante, CEO Cipierre Elettronica (società controllata dal Gruppo Braga Moro).

