Umberto Tozzi: “L’ultima Notte Rosa The Final Tour”, fa tappa in Sicilia

Proseguono le date in Italia de “L’ULTIMA NOTTE ROSA – THE FINAL TOUR”, la tournée mondiale in 4 continenti con cui UMBERTO TOZZI dà il suo addio alla scena live.

Il 23 agosto il tour continua con il concerto al Teatro Antico di TAORMINA (MESSINA) e il 24 agosto con un’altra tappa siciliana presso la Live Arena di AGRIGENTO.

I biglietti del tour sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it)

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

www.umbertotozzi.com

