Ponte sullo Stretto, Cecchetti: ‘Volano per l’economia’

Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, afferma quanto segue: “Il progetto del Ponte sullo Stretto non è solo una grande opera nazionale, ma anche una straordinaria opportunità per la Lombardia. Secondo lo studio Open Economics, la nostra regione beneficerà di oltre 5,6 miliardi di euro di valore economico generato e più di 9.300 nuovi posti di lavoro. Sono numeri che parlano chiaro e confermano quanto questa infrastruttura sia strategica anche per il nostro tessuto produttivo” – dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Le aziende lombarde saranno protagoniste nella filiera produttiva dell’opera: dalla progettazione all’industria meccanica, fino alla logistica e all’innovazione. Altro che cattedrale nel deserto: il Ponte sullo Stretto è una spinta concreta all’economia, all’occupazione e alla competitività italiana”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia