Tommy Cash: videoclip dell’ultimo singolo “OK” girato interamente in italia

È uscito il videoclip di OK (https://youtu.be/-E8Z5VbZJBg) l’ultimo singolo di Tommy Cash, presentato in anteprima al Red Valley Festival e già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Così come il brano, interamente in italiano e costruito come un originale “abbecedario” dove ogni lettera diventa simbolo di moda e cultura, anche il videoclip si trasforma in un mosaico vivace e ironico, in cui convivono estetiche urbane e suggestioni popolari, tradizione e contemporaneità.

Diretto da Analina Pasok, e con la partecipazione delle nonne di Ostuni, i Lionfield (influencer duo musicale già noto per l’energia contagiosa) e i bambini della scuola di Ostuni, il videoclip è un racconto corale che attraversa l’Italia: da Roma e la sua provincia, a Milano (Lodi), fino a Bari, la bianca città pugliese.

Con OK, Tommy Cash riafferma il suo amore per il Bel Paese, raccontandolo attraverso un linguaggio visivo e sonoro che unisce mondi lontani eppure sorprendentemente vicini.

Tommy Cash sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico

