“Violenza senza confini: dalle periferie al Duomo”

“Non siamo più davanti a episodi isolati né relegati alle periferie. Ormai la violenza dilaga ovunque, dalle piazze dei quartieri fino al cuore di Milano, sotto al Duomo.

È inaccettabile che un ragazzo venga preso a martellate in testa in pieno centro solo per un orologio. La sinistra continua a negare l’evidenza, ma i cittadini sanno bene che la città non è più sicura.

Salta un altro tassello della favola della ‘Milano bella e green’ di Sala: le priorità della sinistra sono state bloccare il traffico a chi lavora, realizzare ciclabili ideologiche e non sempre sicure, e un’urbanistica finita dentro logiche poco chiare che hanno causato molti problemi a tanti milanesi in attesa delle loro case ora bloccate.

La Lega e il Governo sono in prima linea per garantire più forze dell’ordine, più controlli e una vera tolleranza zero contro chi semina paura e degrado”.

Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, in merito all’aggressione avvenuta in piazza Missori a Milano, dove un giovane è stato colpito a martellate per rubargli l’orologio.

