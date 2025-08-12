Dal 12 al 17 agosto all’Art&Lab Lu Mbroia, a Corigliano d’Otranto prosegue la rassegna Sinfonie rurali.



Martedì 12 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 5 euro) appuntamento con “Baccassination, ovvero Andrea Baccassino allo stato puro“.

Accompagnato da alcuni ospiti, il musicista, cabarettista ed autore neretino proporrà il meglio di quasi trent’anni di canzoni, parodie, storie, monologhi.

Mercoledì 13 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 10 euro) spazio alla seconda edizione della Notte bianca della canzone d’autore, dedicata quest’anno a Pino Daniele.

Una serata per celebrare il genio musicale e poetico del cantautore napoletano, attraverso l’esecuzione di brani che attraversano tutta la sua carriera: dagli album degli esordi alle hit degli anni 2000.



Giovedì 14 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 5 euro) Gaetano Cortese e Sebastiano Procida con “Oltre la collina dei ciliegi … il cielo è sempre più blu!” proporranno un omaggio a due grandi nomi della canzone d’autore italiana: Rino Gaetano, scanzonato, provocatore, pungente e Lucio Battisti, innovatore, poetico, visionario.

Venerdì 15 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 5 euro) l’Art&Lab Lu Mbroia ospita la presentazione di Uomo, nuovo concept album dei Ddimuro, una delle esperienze più corrosive della scena musicale salentina.

Sabato 16 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 5 euro) la rassegna Sinfonie rurali proseguirà con DNX Project con il producer Guido Nemola, il trombettista e compositore Cesare Dell’Anna e altri ospiti a sorpresa: un live raffinatissimo e contemporaneo, proteso verso le nuove frontiere del jazz, che guardano alle cosmogonie di Sun Ra fino al funk di Herbie Hancock e alle sperimentazioni elettriche di Miles Davis.

Domenica 17 agosto (ore 21:30 | ingresso con contributo soci 5 euro) un nuovo doppio appuntamento. In apertura il polistrumentista emiliano Carlo Maver proporrà un concerto intimo tra sacro e profano, con sonorità che evocano viaggi, tango e atmosfere esotiche grazie a flauti e bandoneon.

Gli ultimi appuntamenti del mese accoglieranno poi Forrò Navigante (martedì 26 agosto), Maria Mazzotta per l’ultima tappa del Donne Note Festival, realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia nell’ambito della terza edizione dell’avviso “Futura. La Puglia per la parità”, l’immancabile Notte bianca dell’ipocondria (sabato 30) e il concerto/spettacolo “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi”, con il cantautore Massimo Donno e l’attore, autore e regista Fabrizio Saccomanno, coprodotto da Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia (domenica 31).

