Summer Top Stop 2025: Speciale Ferragosto

In occasione dell’apertura straordinaria di Ferragosto con orario festivo dalle 10 alle 19, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone un ricco calendario di attività estive pensate per tutte le fasce d’età.

Tra le novità del programma estivo, la riapertura delle visite guidate a bordo del sottomarino Enrico Toti, il primo costruito in Italia nel secondo dopoguerra, che celebrerà 20 anni dal suo arrivo al Museo.

Infatti, alle ore 06.30 del 14 agosto 2005, accolto da oltre 150.000 persone che ne seguirono il trasporto lungo le vie di Milano, il celebre sottomarino varcò i cancelli di via Olona, raggiungendo quella che sarebbe diventata la sua destinazione finale e lo avrebbe reso uno degli oggetti più ammirati tra le collezioni del Museo.

A questo link ulteriori approfondimenti sulla storia del sottomarino e il suo arrivo al Museo.

Inoltre, è possibile visitare la nuova esposizione, Fatte su Misura, un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell’automobile italiana e accessibile in tutti i giorni di apertura del Museo.

Le tre automobili tornate in esposizione, appartenenti alle collezioni del Museo, sono la Bisiluro DaMolNar, l’Alfa Romeo 8C 2300 e la Bianchi 8HP con l’aggiunta di un’automobile esclusiva: l’Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938 affidata al Museo in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica e dalla Guardia di Finanza di Milano, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Milano.

Tra le attività pensate per i più piccoli, Playlab, l’area dedicata a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Uno spazio organizzato in cinque ambienti in cui giocare, immaginare e raccontare: un invito alla collaborazione e alla condivisione tra tutti i partecipanti.

Sarà inoltre possibile sperimentare la scienza in diversi laboratori interattivi, tra cui iLAB Genetica, Leonardo, Biotecnologie e Alimentazione.

Le bambine e i bambini dagli 8 anni potranno partecipare alle attività in Tinkering Zone, uno spazio dove costruire robot da disegno, percorsi acrobatici per biglie e creare un vero e proprio circuito di carta con l’aiuto di led, batterie, nastro di rame, fogli di carta colorati e inviare un messaggio speciale.

Dai 12 anni si potrà invece interagire con suoni e immagini nel laboratorio Future Inventors, che unisce le metodologie educative alle tecnologie digitali e ai linguaggi artistici ed espressivi.

Gli appassionati di Spazio, a partire dai 9 anni, potranno partecipare ad un gioco di ruolo in Base Marte, uno spazio educativo in cui vestire i panni di un astronauta in missione sul Pianeta Rosso.

I visitatori potranno accedere alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, visitabile liberamente o accompagnati da una guida durante i fine settimana.

Saranno sempre visitabili le esposizioni permanenti, dall’area Spazio con il frammento di Luna, all’esposizione Mosaico tecnologico dedicata ai paesaggi tecnologici che hanno caratterizzato la modernizzazione del Paese nel secondo Novecento, al padiglione Aeronavale con il transatlantico Biancamano, la goletta Ebe e gli aerei pionieri del volo, al trasporto su rotaia dalla seconda metà dell’800 al 1920 nel padiglione Ferroviario, in cui è stata ricostruita una stazione di fine ‘800.

Il museo offre anche percorsi di visita pensati per diverse fasce d’età: Per Piccoli viaggiatori (3-5 anni) e Per i giovani esploratori (6-8 anni).

Infine, il Museo da non perdere: 20 storie memorabili tra i 19.000 oggetti che il Museo conserva, studia e comunica.

Le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso. Le attività nei laboratori, in Playlab e le visite guidate sono su prenotazione al momento dell’acquisto online del biglietto di ingresso al Museo, al costo di 1€ di prevendita.

Fino a domenica 7 settembre orario estivo: da martedì a venerdì 10-18, sabato e festivi 10-19.

