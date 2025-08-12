Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione di competenza ASPI 1° Tronco di Genova, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 12 Agosto alle ore 06:00 di Mercoledì 13 Agosto 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nel tratto compreso tra lo svincolo di Serravalle Scrivia (km 84+496) e Vignole Borbera / Arquata Scrivia (km 88+600). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Vignole Borbera / Arquata Scrivia (km 88+600).

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 26 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 28 Agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta MM2 (km A+550) da carreggiata nord (direzione Milano). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al successivo svincolo di piazza Maggi (km A+000).

Per lavori di realizzazione nuova stazione di rifornimento ad idrogeno per autotrazione Tortona Ovest (km 65+650), verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 26 Agosto alle ore 06:00 di Giovedì 28 Agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Tortona (km 63+647) e l’Interconnessione A7-A26 Genova-Prà (km 72+120), ramo di svincolo in entrata da Tortona per la medesima carreggiata sud compreso. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) o in alternativa al casello di Novi Ligure sulla A26, in alternativa, il traffico diretto verso Savona-Ventimiglia potrà proseguire sulla A21 in direzione Torino per il successivo ingresso in A26. Tutto il traffico in entrata dal casello di Tortona per entrambe le direzioni verrà deviato in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Casei Gerola.

Per lavori di manutenzione aree verdi, verranno effettuate le seguenti chiusure diurne:

– Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 di Mercoledì 3 e Giovedì 4 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-V.le Cermenate (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo.

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 3 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 4 Settembre 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra l’interconnessione A7-A21 (km 62+757) e l’interconnessione A7-A26 (km 72+120), rami di svincoli interclusi compresi. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata da Torino e Piacenza per carreggiata sud nonché l’ingresso da Tortona per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Autostrada A21 direzione Torino per il successivo ingresso in A7 attraverso la diramazione A26-A7 (km 72+120), il traffico diretto a Tortona e A21 Piacenza potrà uscire in alternativa agli svincoli precedenti di Casei Gerola (km 49+980) e Castelnuovo Scrivia (54+384).

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 11:30 alle ore 14:00 di Venerdì 22 Agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Baggio (km 10+580) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Cusago).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 di Martedì 19 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 22 Agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 22 Agosto alle ore 06:00 di Sabato 23 Agosto 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cologno Monzese Ovest (Km 12+298) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico alla successiva uscita di MI-Via Palmanova (Km 10+528).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 19 Agosto alle ore 06:00 di Venerdì 22 Agosto 2025, esclusivamente in pari orario notturno per tre (3) notti consecutive e dalle ore 23:00 di Venerdì 22 Agosto alle ore 06:00 di Sabato 23 Agosto 2025, verrà chiuso

al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto Via Di Vittorio (Km 11+418) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo Cascina Gobba/Treviglio (km 9+720).

Per lavori connessi all’ampliamento e alla riorganizzazione dello svincolo di Milano Mecenate, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Settembre alle ore 06:00 di Martedì 2 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.415 Paullese/MI – Santa Giulia (km 1+370).

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 1 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 3 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevedere l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo di C.A.M.M. (km 3+084).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 2 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 3 Settembre 2025, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita Quartiere Ponte Lambro).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 2 Settembre alle ore 06:00 di Giovedì 4 Settembre 2025, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa la traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli MI – V.le Forlanini/Linate (km 4+473) e MI-Mecenate (km 2+594), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso allo svincolo di MI-Mecenate (km 2+594).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 4 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 5 Settembre 2025, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.415 Paullese / MI – Santa Giulia (km 1+370) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna) e in entrata da MI-Santa Giulia per la medesima carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate (km 2+594) per la medesima

per carreggiata sud. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo allo svincolo successivo S.S. Via Emilia / MI-Rogoredo (km 0+390).

A52 TANGENZIALE NORD

Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati Trasporti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 22:00 alle ore 24:00 di Martedì 12 Agosto 2025, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino / Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).

